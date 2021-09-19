Молодша за Асмус: Гарік Харламов вперше вийшов у світ з новою коханою, екс- «Кріпосною» Катею Ковальчук

У суботу, 18 вересня, популярний комік Гарік Харламов, який не залишає без уваги творчість своїх колег, відкрив у Москві свою власну закусочну.

Артист організував вечірку для друзів, куди прийшов зі своєю новою дівчиною — актрисою Катериною Ковальчук.

40-річний розлучений шоу-мен став зустрічатися з 28-річною Ковальчук кілька місяців тому, повідомляє «Комсомольська правда».

Катерину позаочі називають копією Асмус, що, звичайно, їй не подобається. На заході Ковальчук була серйозною і навіть відмовлялася від шампанського.

Поки Харламов їв хот-доги, щаслива Катерина із задоволенням позувала на камеру.

Нагадаємо, резидент Comedy Club Гарік Харламов та зірка серіалу «Кріпосна» Катерина Ковальчук цього літа відпочивали в Сочі.



У Гаріка Харламова та ексдружини Крістіни Асмус є донька Настя, яку подружжя виховує по черзі.

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