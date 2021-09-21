Сасанчін розсекретив стать майбутньої дитини

Переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчін, який недавно вирішив переїхати з Києва в Тернопільську область, повідомив, що у нього скоро буде дочка. Про це музикант написав у своєму Instagram.

На честь приємної новини Роман Сасанчін опублікував романтичне відео.

У коментарях фоловерів вітають майбутнього батька та бажають йому щастя: «Ааа, начебто зовсім недавно я вболівала за маленького хлопчика на Голос. Деті… Час, ти куди?», «Вітаю! Нехай народиться здорова красуня і з щасливою долею», «Вітаю! Вона буде найщасливішою, адже народиться в такій прекрасній люблячій сім'ї!»

Раніше повідомлялося, що Іванна, обраниця Роман Сасанчіна, поділилася, чому вони довго нічого нікому не розповідали про вагітність.

Фото з Instagram sasanchyn_official

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter