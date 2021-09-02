Змінились пріоритети: переможець «Голосу країни» Сасанчин переїжджає з Києва на Тернопільщину

Переможець «Голосу країни» Роман Сасанчін та його наречена Іванка, які чекають первістка, зібралися переїжджати з Києва до Тернопольської області.

Як повідомляє видання «Тернополяни», пара шукає квартиру в Чорткові. Про це стало відомо після того, як відповідне повідомлення у соціальних мережах опублікувала наречена співака.

Можливо, це пов'язано з тим, що співак так і не зміг облаштувати квартиру у Києві, яку йому подарували після перемоги в пісенному конкурсі. Роман хотів зробити там ремонт, навіть їздив на заробітки за кордон, а також працював касиром у магазині. Але все заощадження «з'їла» хвороба його мами — вона тяжко захворіла коронавірусом. Синові довелося просити допомоги у небайдужих людей, щоб врятувати її. Невдовзі з ковідом зліг і він сам.

Але ж тепер в житті співака — новий етап. Їхня з Іванкою дитина має з'явитися на світ у грудні цього року або на початку січня наступного. Так що, можливо, про життя у столиці та ремонт вони думатимуть пізніше.

Фото зі сторінки Романа Сасанчіна у соціальних мережах.

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