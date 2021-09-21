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«Весела сімейка»: Тіна Кароль опублікувала пост в Instagram одночасно з Даном Баланом

16:34 21 вересня 2021
Балан і Кароль

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно поділилася серйозною проблемою, несподівано показала журналістам вміст своєї сумочки, яка стоїть 62 тисячі грн. Пост з цим роликом вона виклала в Instagram одночасно з новою публікацією співака Дана Балана.

Тіна Кароль показала, що носить в сумочці два телефони, яблуко з власного саду, світловідбиваючий крем, пістолет-розпилювач тону для обличчя, бальзам для губ і нюдову помаду. У неї також лежали гель для брів, масло для нігтів, сухі духи та сережки.

 

Одночасно з Тіною Дан Балан опублікував в своєму Instаgram нове фото.

 

У коментарях фоловери похвалили Тіну за відвертість, але деякі знайшли в її пості ще одне підтвердження «незримого зв'язку» між двома артистами — їхні пости вийшли практично в один і той же час.

Можливо, мали рацію ті, хто стверджував про неминучість виходу нового дуету Тіни та Дана?

Нагадаємо, Тіна Кароль натякнула на зміни в житті — шанувальники вважають, що буде новий дует з Баланом.

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