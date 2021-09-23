Меган Фокс і Кортні Кардаш’ян знялися разом топлес у рекламі спідньої білизни

Світська левиця та телезірка Кортні Кардаш'ян та її подруга-актриса Меган Фокс, зірка фільмів «Трансформери» та «Черепашки ніндзя» (яка нещодавно з'явилася на церемонії вручення премії MTV у «голій» сукні), знялися разом у новій рекламній кампанії спідньої білизни бренду SKIMS, що належить сестрі Кортні — 40-річній Кім Кардаш'ян. Фотосесія вийшла вельми сексуальною. 35-річна Меган і 42-річна Кортні знімалися в тому числі й топлес, що викликало захват у їхніх шанувальників.

«Кращий у світі дует», «У мене зараз буде інфаркт», «Дві богині», - писали в коментарях.

Кортні та Меган дуже зблизилися, оскільки дружать їхні бойфренди. Меган зараз зустрічається з 31-річним репером Machine Gun Kelly (справжнє його ім'я Колсон Бейкер), а Кортні — з 45-річним музикантом Тревіс Баркером. У 2020 році Баркер і Бейкер разом записали альбом «Tickets to My Downfall».

Раніше «ФАКТИ» писали, що супермодель Кейт Мосс зробила фотосесію в спідній білизні Кім Кардашьян.

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