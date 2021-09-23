Зірка «Слуги народу» Галина Безрук звинуватила чоловіка в насильстві та втекла від нього

Акторка Галина Безрук, відома за участю в шоу «Голос країни» та ролі в серіалі «Слуга народу», здивувала відвертим зізнанням про «щасливе» сімейного життя. Її шлюб, який здавався ідеальним на світлинах в соціальних мережах, зруйнований. Схожа ситуація склалася з сім'єю блогера Саші Пустовіт, яка приховувала проблеми в родині, і зі скандалами і взаємними звинуваченнями розлучається з чоловіком.

Галина Безрук розповіла, що зараз переживає важкі часи.

За словами Галини, проблеми почалися після того, як чотирирічна дочка Василина потрапила в лікарню і перенесла термінову операцію. Чоловік акторки, Артем Алексєєв, за якого Галина вийшла заміж у 2016 році, важко переживав інцидент з донькою, в усьому звинувачував Галину і почав зловживати алкоголем.

«Мій чоловік потрапив в біду. Так! З того моменту, як стався нещасний випадок з нашим малятком, він постійно перебуває в стані гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння. Так! Він у всьому звинувачував мене і забирав у мене дитину, будучи абсолютно не в собі, піддавав її небезпеці, бігаючи по 6-смуговій дорозі. Тоді люди викликали поліцію, яка повернула мені дочку, а його відправила на лікування в психіатричну клініку. Я, як могла, намагалася зберегти його гідність і, коли мені телефонували журналісти, просто кидала трубку, не коментуючи ситуацію. І я дуже сподівалася, що цей тиждень „чистоти“ допоможе йому прийти до тями, усвідомити весь жах дій. Але! Дива не сталося. Він повернувся до життя, але не до свідомості. Останні дні перетворилися на фільм жахів», — написала Галина в Інстаграм.

Вона також повідомила, що чоловік ігнорував приписи лікарів, не приймав препарати, налягав на алкоголь і поводився неадекватно.

«Він весь час погрожував мені, обіцяв забрати дочку і позавчора під час кухонної нічної розмови я отримала удар ногою в живіт … Вранці ми з донькою і бабусею втекли … Так! Я бігла від власного „люблячого“ чоловіка і батька-„супермена“! Нам з його мамою продовжували сипатися образи і погрози. Він спалив документи дочки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків», — шокувала зізнанням Безрук.

Коли вона повернулася додому за речами, виявила чоловіка в несвідомому стані на підлозі. Галина викликала швидку. Зараз її чоловік в лікарні, під контролем лікарів.

Галина зізналася, що в цей момент навіть пошкодувала чоловіка. Але коли взяла його телефон, почитала переписку, то була шокована. За словами акторки, Артем довгий час спілкувався зі своєю колишньою дівчиною, відомою акторкою Агатою Муценіеце, яка не так давно публічно звинувачувала свого вже колишнього чоловіка Павла Прилучного в домашньому насильстві та зрадах.

«Я дізналася, що мій „люблячий“ чоловік останні кілька років отримує аж ніяк не „дружню“ підтримку від своєї старої знайомої, яка зовсім недавно була в дуже схожій ситуації і на всю країну робила дуже гучні заяви про жіночу честь і чесність», — написала Галина.

Нещодавно український шоу-бізнес вразила новина про розлучення DZIDZIO c дружиною Ярославою. Але пара зуміла зберегти дружні стосунки.

фото Instagram.com/galina_bezruk

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