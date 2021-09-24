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Slavia перетворилася до невпізнання: Dzidzio оцінив

12:41 24 вересня 2021
Slavia перетворилася до невпізнання: Dzidzio оцінив

Українська співачка Slavia (Ярослава Хома), яка оголосила про розлучення зі зоряним чоловіком Михайлом (більш відомий як Dzidzio), 24 вересня презентує нову пісню «Любов любов».

Анонс виконавиця опублікувала у Instagram, зазначивши, що заспіває у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Тараса Демчишина.

У коментарях фоловери Ярослави відзначили її новий шикарний образ, підтримали її починання і висловили впевненість в її успіху. Позначив публікацію і сам Dzidzio, який нещодавно зізнався, що при розлученні залишив екс-супутниці життя квартиру в Києві.

Нагадаємо, Slavia давно мріяла заспівати з симфонічним оркестром, але реалізувати ці наміри змогла тільки після розставання з чоловіком. Для цього їй довелося переїхати до Хмельницького, щоб розпочати співпрацю з місцевою філармонією. Довгоочікуваний виступ з прем'єрою нової пісні відбувся 11 вересня.

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