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«Знаменний день»: Винник з «таємною дружиною» поділилися яскравими моментами

23:09 25 вересня 2021
винник

Олег Винник, відповідаючи на гарячі прохання шанувальників, вирішив поділитися закулісними подробицями свого гастрольного життя. У вересні Олег разом з Таюне їздили по Чернігівській області. Співак знає, що бек-вокалістку сприймають як його «таємну дружину», але всі ці чутки не коментує, обмежившись визнанням, що Таюне йому не чужа.

Таюне

Незважаючи на дощ і «нельотну» погоду, пару чудово приймали. У Чернігові на концерті в залі не було вільних місць.

Під час поїздок Винника традиційно пригощали чернігівським супом. «Смачно і оригінально», — дав свій вердикт артист.

Показав Винник і свій «знаменний день», коли він обзавівся охоронцями (а точніше — охоронницями) найвищого гатунку.

винник
Олег Винник і його охорона

У жовтні Винник зібрався з концертами до Львова і Кропивницького, а в листопаді влаштує шоу в Києві. А Таюне пообіцяла, що на концертах буде виступати не тільки як бек-вокалістка Винника, але і сольно, тим більше, що в репертуарі з'явилася нова пісня.

Фото taunetaisia / Instagram

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