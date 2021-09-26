26.59 / 26.79 31.07 / 31.40
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Вау»: «самотня» Джанабаєва зачарувала незвичайним чином

14:30 26 вересня 2021
Альбіна Джанабаєва

Дружина відомого російського співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яку чоловік не взяв з собою на день народження своєї матері, опублікувала в Instagram новий пост, в якому зачарувала фоловерів незвичайним чином.

«OK Всім гарної суботи!» — написала вона.

Фоловери активно коментують пост.

«Ну яка ж красива», — написала одна з них.

«Ви прекрасні», — додала інша.

«Як гарно! І вам і родині теж, хорошої суботи!» — написала третя.

Як писали «ФАКТИ», співак Валерій Меладзе разом з дружиною Альбіною Джанабаєвою продовжують відкривати для себе нові грані життя батьків малюка. Після появи в сім'ї доньки Агати Валерій та Альбіна ведуть фотохроніку в Instagram під умовною назвою «Нотатки родаків».

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Іноді любов не минає»: Ані Лорак «відповіла» на одруження Мурата Налчаджиоглу

«Іноді любов не минає»: Ані Лорак «відповіла» на одруження Мурата Налчаджиоглу

пенсіонери

Деяким українцям збільшать пенсію на 1600 гривень: кого стосується

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Вільям заборонив Меган Маркл і принцу Гаррі хрестити доньку у Віндзорському замку

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл вийшла на сцену в мінісукні та розкритикувала жадібні фармацевтичні компанії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.