«Вау»: «самотня» Джанабаєва зачарувала незвичайним чином

Дружина відомого російського співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яку чоловік не взяв з собою на день народження своєї матері, опублікувала в Instagram новий пост, в якому зачарувала фоловерів незвичайним чином.

«OK Всім гарної суботи!» — написала вона.

Фоловери активно коментують пост.

«Ну яка ж красива», — написала одна з них.

«Ви прекрасні», — додала інша.

«Як гарно! І вам і родині теж, хорошої суботи!» — написала третя.

Як писали «ФАКТИ», співак Валерій Меладзе разом з дружиною Альбіною Джанабаєвою продовжують відкривати для себе нові грані життя батьків малюка. Після появи в сім'ї доньки Агати Валерій та Альбіна ведуть фотохроніку в Instagram під умовною назвою «Нотатки родаків».

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter