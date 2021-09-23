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Сімейне свято без Джанабаєвої і Брежнєвої: брати Меладзе відгуляли день народження мами

14:58 23 вересня 2021
меладзе

Брати Меладзе, Валерій і Костянтин, знову зібралися на сімейне свято без своїх дружин — Альбіни Джанабаєвої і Віри Брежнєвої. Якщо день народження сестри Ліани Меладзе з урізаним колом запрошених ще можна було вважати випадковістю, то тепер можна говорити про тенденцію. На дні народження матері Валерія та Костянтина Меладзе були відсутні обидві її невістки — і Віра, і Альбіна, повідомляє teleprogramma.

Неллі Акакіевна Меладзе 22 вересня відзначала солідну дату — 87-річчя. Привітати бабусю прийшли дочки Валерія Меладзе від першого шлюбу. Відео зі свята опублікувала молодша з доньок — Аріна.

Перший шлюб Валерія Меладзе тривав 25 років. У цьому сімейному союзі народилися три дочки: Інга, Софія і Аріна. Їхня мати Ірина розповідала, що суперницю — Альбіну — пробачила, і навіть рада, що шлюб був розірваний. Меладзе погоджується: стосунки були приречені задовго до того, як він зустрів своє друге кохання.

Колишнє подружжя продовжує спілкування, але виключно про дітей. Ірина при цьому не привітала Меладзе з народженням дочки від Джанабаєвої.

Фото Velvet Music / YouTube

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