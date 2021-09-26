Вагітну наречену Сасанчіна терміново відвезли до лікарні

Вагітну наречену переможця вокальних шоу «Голос. Діти» і «Голос країни-10» Романа Сасанчина Іванну довелося госпіталізувати через раптову втрату свідомості. Про те, що трапилося з нею, майбутня мама розповіла в stories свого Instagram .

«Сьогодні не виходжу в сторі, не губіть. У мене впав тиск, я втратила свідомість. Були в лікарні, зараз все більш менш добре. Завтра повернуся», — написала дівчина, а на наступний день поспішила запевнити, що з нею все в порядку і допустила, що виною її непритомності стали зміни погоди.

Нагадаємо, пара готується до партнерських пологів. Майбутнім батькам вже повідомили, що у них буде дівчинка.

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