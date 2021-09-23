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«9 місяців пекла»: переможець «Голосу країни» Сасанчин поскаржився на капризи нареченої

8:52 23 вересня 2021
сасанчин

Співак Роман Сасанчин, переможець шоу «Голос країни», разом з нареченою Іванною готуються до народження дитини. Про те, що вона при надії, Іванка повідомила в серпні, коли пішов 23-й тиждень вагітності. Тепер майбутня мама готує Романа до того, що його чекають не найлегші 9 місяців. Про це Сасанчин розповів в ефірі програми «ЖВЛ» .

«Рома, готуйся до дев'яти місяців пекла», — попередила Іванка нареченого.

«Я хотіла одночасно і кричати, і плакати», — розповідала наречена Сасанчина про свої відчуття на початку вагітності. Далі все стало набагато складніше.

«Хочеться знайти десь мотузку і мило, — жартує Роман. — Нещодавно така істерика була, що я купив не той йогурт, який вона любить».

Закохані розповіли, що подали заяву в РАГС і готуються незабаром отримати документ про реєстрацію шлюбу.

У пологовому будинку Роман і Іванка збираються домовлятися про партнерські пологи. Уже відомо, що у пари буде дочка.

Фото sasanchyn_official / Instagram

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