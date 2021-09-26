Потап показав, чим займається з Настею Каменських після гастролей і перед зйомками

Потап і Настя Каменських часто зізнаються в коханні одне одному, часом роблячи це і в ліжку. Проте цього разу знаменитість опублікувала в Instagram не просто фото, а відео з коханим в негліже.

Співачка не побоялася показати себе без макіяжу.

«Найсолодші пару годин після гастролей і перед довгою зйомкою. Потап — моя підзарядка любові», — написала Настя в коментарі під відео, яке, до речі, є беззвучним.

Показово, що саме Потап виявився в числі тих, хто лайкнув короткий ролик.

«Можна дивитися вічно», «Улюблена пара», «Які ж ви милі», — відгукнулися фоловерів.

Правда, не обійшлося і без критики хейтерів.

«Кому це цікаво, щастя любить тишу, а не показуху», «Це нікому не цікаво!», — пишуть вони.

Втім, відео все-одно набрало вже 329 тисяч переглядів.

Нагадаємо, напередодні несподівано поділився думкою про «правильні» відносини між колишньою і нинішньою подружжям.

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