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46-річна Анджеліна Джолі знову засвітилася на побаченні з 31-річним темношкірим репером — ексбойфрендом Белли Хадід і Селени Гомес

8:00 27 вересня 2021
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі, на яку подав до суду Бред Пітт, знову засвітилася на романтичному побаченні з канадським репером ефіопського походження Ейбелем Тесфайе, більше відомим під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Як повідомляє видання Daily Mail, 46-річна актриса та 31-річний музикант разом повечеряли в одному з престижних італійських ресторанів у Лос-Анджелесі. Пара розташувалася в закритій приватній зоні закладу і провела там дві з половиною години. Вони прибули туди окремо, але вийшли разом, сіли в машину та поїхали в особняк репера. Фотографії Джолі і The Weeknd (обидва вони були в чорному) з'явилися в мережі.

Джолі засікли в товаристві Ейбеля вже щонайменше втретє. Західні ЗМІ впевнені, що у них роман.

The Weeknd раніше був бойфрендом супермоделі Белли Хадід і співачки Селени Гомес.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Боюся за безпеку сім'ї»: Анджеліна Джолі про зраду Бреда Пітта, розлучення і своєї сексуальності.

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