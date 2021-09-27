46-річна Анджеліна Джолі знову засвітилася на побаченні з 31-річним темношкірим репером — ексбойфрендом Белли Хадід і Селени Гомес

Анджеліна Джолі, на яку подав до суду Бред Пітт, знову засвітилася на романтичному побаченні з канадським репером ефіопського походження Ейбелем Тесфайе, більше відомим під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Як повідомляє видання Daily Mail, 46-річна актриса та 31-річний музикант разом повечеряли в одному з престижних італійських ресторанів у Лос-Анджелесі. Пара розташувалася в закритій приватній зоні закладу і провела там дві з половиною години. Вони прибули туди окремо, але вийшли разом, сіли в машину та поїхали в особняк репера. Фотографії Джолі і The Weeknd (обидва вони були в чорному) з'явилися в мережі.

NEW Angelina jolie and The Weeknd are seen leaving a restaurant together last night.



September 25, 2021. pic.twitter.com/8lWkhTba9P - News of Angelina Jolie (@wantexjolie) September 26, 2021

Джолі засікли в товаристві Ейбеля вже щонайменше втретє. Західні ЗМІ впевнені, що у них роман.

The Weeknd раніше був бойфрендом супермоделі Белли Хадід і співачки Селени Гомес.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Боюся за безпеку сім'ї»: Анджеліна Джолі про зраду Бреда Пітта, розлучення і своєї сексуальності.

490

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter