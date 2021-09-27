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Шоу-бізнес

«Це боляче»: Тіна Кароль стала на цвяхи

13:49 27 вересня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, від якої шанувальники чекають дуету з Даном Баланом, здивувала несподіваним вчинком. Артистка опублікувала відео в ТікТок, в якому показала, як стоїть на цвяхах.

«Це моя трансформація у спорті. Мій день супроводжується незвичайною дією — стійкою на цвяхах, до якої я прийшла цього року», — написала Кароль.

Відео зняте на сцені, на ньому показано як зірка стає на дві дошки з гострими цвяхами, при цьому Тіна посміхається, приховуючи біль.

«Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки вона страшна. Можливо, наш мозок малює її такою, неймовірно боляче. Я поки ще тільки починаю», — додала Кароль.

@tinakarol

Кто также занимается стойкой на гвоздях? Если нет, хотел бы попробовать? #трансформациявспорте #тинакароль

Девочка — Тина Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль розповідала, що піклується про своє фізичне та духовне здоров'я. Вона регулярно займається спортом, дотримується своєї системи харчування. А після подорожі до Африки стала вегетаріанкою.

Син співачки Веніамін живе і вчиться в Великобританії. Тіна пишається досягненнями свого головного чоловіка.

фото Instagram.com/tina_karol

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