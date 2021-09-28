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Богиня в золотій сукні зі шпилькою — 56-річна Елізабет Герлі підкорила мережу своїм декольте

15:11 28 вересня 2021
Елізабет Герлі

Відома британська актриса і модель Елізабет Герлі, яка нещодавно поділилася ефектним відеороликом в бікіні, опублікувала у себе в Instagram серію своїх фотографій та відео, зроблених на спільному показі брендів Versace і Fendi в рамках Тижня моди в Мілані. А також показала, як вона готувалася до цього заходу.

56-річна Ліз виклала також знімки разом зі своїм 19-річним сином-моделлю Деміаном (він був в чорному піджаку на голе тіло), а також з гостями-знаменитостями (в тому числі голлівудською актрисою Демі Мур, одягненою в усе біле).

Елізабет і Деміан Херлі з Демі Мур

Зірка вразила своїх фанатів вибором вбрання. Герлі була у сукні з чорно-золотим візерунком з колекції Fendace (об'єднана назва двох домів моди) — з дуже ефектним декольте, яке було скріплене великий англійською шпилькою. Шанувальники Ліз тут же згадали її чорну сукню від Versace, яка була сколота подібними шпильками з боків, оголюючи тіло. У ній вона з'явилася у 1994 році на прем'єрі фільму «Чотири весілля та похорон» разом зі своїм тодішнім бойфрендом — актором Г'ю Грантом. І відразу після цього стала справжньою іконою моди.

«Королева англійських шпильок повернулася!», — відреагувала на це італійський модельєр Донателла Версаче, глава модного дому Versace.

«Богиня», «Неймовірно!», «Прекрасна, як завжди», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Нереальна краса: 19-річний син Елізабет Херлі вразив фанатів своєю зовнішністю.

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