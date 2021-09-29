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Зустріч світанку, йога та легкий сніданок: Тіна Кароль розсекретила свої ранкові ритуали

12:34 29 вересня 2021
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка стала на відкриті цвяхи, розсекретила свої ранкові ритуали. Артистка розповіла, що потрібно робити, щоб отримати заряд бадьорості на весь день і відчувати себе «динамо машиною».

Тіна щодня прокидається о 5.15 ранку, щоб зустріти світанок. «Це включає, заряджає і надихає», — говорить співачка. Далі обов'язково спорт — скакалка, йога і прес. «Під час спорту слухаю свіжі демки, музику з туру. Третій пункт ранкового ритуалу — після тренування випиваю півлітри води. Такий ранок — це динамо машина для успішного дня!», — зізналася Тіна Кароль.

На сніданок Тіна обирає корисні продукти, в ТОП-3 входять гуакамоле, авокадо та кіноа. Кароль додає, що любить каву. Співачка також назвала ТОП-3 найбільш улюблених місць в Києві: «Це мій будинок, це студія звукозапису, а також причал біля Дніпра».

Серед усіх країн, які вразили співачку в подорожах, вона відзначила Намібію, Ісландію та США. Про це все співачка розповіла у новому випуску Tina Karol Patreon. Вона також навала ТОП-3 чоловічих імен, шкідливі звички, здивувала тим, що пісні «Скандал» могло не бути в альбомі «Красиво», а також розплакалася під час відповіді про концертні програми.

Раніше Тіна Кароль розповіла, як разом із сином Веніаміном відпочила в Ісландії .

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