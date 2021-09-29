Зустріч світанку, йога та легкий сніданок: Тіна Кароль розсекретила свої ранкові ритуали

Популярна співачка Тіна Кароль, яка стала на відкриті цвяхи, розсекретила свої ранкові ритуали. Артистка розповіла, що потрібно робити, щоб отримати заряд бадьорості на весь день і відчувати себе «динамо машиною».

Тіна щодня прокидається о 5.15 ранку, щоб зустріти світанок. «Це включає, заряджає і надихає», — говорить співачка. Далі обов'язково спорт — скакалка, йога і прес. «Під час спорту слухаю свіжі демки, музику з туру. Третій пункт ранкового ритуалу — після тренування випиваю півлітри води. Такий ранок — це динамо машина для успішного дня!», — зізналася Тіна Кароль.

На сніданок Тіна обирає корисні продукти, в ТОП-3 входять гуакамоле, авокадо та кіноа. Кароль додає, що любить каву. Співачка також назвала ТОП-3 найбільш улюблених місць в Києві: «Це мій будинок, це студія звукозапису, а також причал біля Дніпра».

Серед усіх країн, які вразили співачку в подорожах, вона відзначила Намібію, Ісландію та США. Про це все співачка розповіла у новому випуску Tina Karol Patreon. Вона також навала ТОП-3 чоловічих імен, шкідливі звички, здивувала тим, що пісні «Скандал» могло не бути в альбомі «Красиво», а також розплакалася під час відповіді про концертні програми.

Раніше Тіна Кароль розповіла, як разом із сином Веніаміном відпочила в Ісландії .

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