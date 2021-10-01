Колишня дружина шоумена Гаріка Харламова Кристина Асмус, яка влітку цього року потрапила на лікарняне ліжко, порвавши зв'язки на нозі, поскаржилася на серйозну недугу.

«Я не сплю. Знову. Знову це нестерпна безсоння! Тільки у мене з'явилася можливість спати по 6 годин… А я кручуся години по 3 і не можу заснути. Пігулки, музика, нульові думки — все марно. А зйомки ніхто не скасовував і камеру, яка ловить всі синці та мішки під очима, мало турбує, скільки я сплю», — пише актриса в Instagram.

Видання «КП» стверджує, що Асмус важко хвора і що вона перестала приховувати інформацію про свою недугу кілька місяців тому. Відзначається, що все це сталося після того, як заговорили про весілля Харламова з його новою коханою — зіркою серіалу «Кріпосна» Катериною Ковальчук. «Тиск 200, кров з носу вже багато місяців, капіляри, які лопнули в очах, висока температура раз у кілька днів, голодні дієти. Сказати, що фізичне і ментальне здоров'я у критичному стані — нічого не сказати», — наводять журналісти скарги Кристини.

Втім, скарги на безсоння і мішки під очима не завадили актрисі проілюструвати свій «хворобливий» пост красивим фото у ліжку — Кристина Асмус, яка чудово виглядає з легким макіяжем, рекламувала косметичний засіб. Може, «для цього пісня й писалася?» Та й її наступний пост у Instagram показав відмінну фізичну форму актриси — вона продемонструвала у спортзалі досить складний елемент спортивної гімнастики.

Нагадаємо, що днями Гарік Харламов відкрив у Москві свою власну закусочну і організував вечірку для друзів, куди прийшов з Катериною Ковальчук.

Фото Кристини Асмус із соціальних мереж.

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