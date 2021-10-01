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Повалили на асфальт і наділи наручники: в Києві поліція жорстко затримала скандального блогера

22:40 1 жовтня 2021
олександр волошин

Відомий блогер Олександр Волошин був жорстко затриманий поліцією. Спочатку подруга Волошина, актриса і співачка Анна Трінчер, розповіла в соцмережах, що Олександр кудись зник і не відповідає на телефонні дзвінки. Потім Волошин вийшов на зв'язок і виклав в Instagram відео, як був витягнутий зі свого червоного автомобіля, укладений обличчям в асфальт і закутий в наручники.

Волошин не говорив про причини затримання, але розповів, що тепер у нього синці на обличчі і пошкоджене плече, можливо, вивих.

Пара вже зафіксувала побої і подала скаргу на дії поліції. За словами Анни і Олександра, вони будуть вимагати перевірки записів з боді-камер поліцейських.

Репутація блогера Волошина як любителя розіграшів на цей зіграла проти нього. Деякі запідозрили, що конфлікт з поліцією — чергова постановка. Анна уточнила, хто і як зняв відео з Волошиним.

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин опинився в центрі скандалу, коли подарував дівчинці на вулиці IPhone, а потім забрав подарунок. Блогер пояснив, що мати і дочка — акторки, а вся історія була придумана заради хайпу.

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