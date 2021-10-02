«Сама невинність»: 43-річна Ані Лорак «ненавмисно» засвітила соковиті груди у вирізі банного халата

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка відзначила нещодавно день народження, виглядає набагато молодшою за свої роки. І навіть незважаючи на те, що перед днем народження зірка помітно схудла, вона змогла не втратити приємної пишноти в стегнах і грудях. А знаючи про такі свої принади, співачка любить демонструвати в Instagram апетитні форми, зачаровуючи публіку своєю сексуальністю.

Так, в одній зі своїх останніх сторіз Ані «як би випадково» засвітила соковиті груди.

В одному банному халаті артистка закарбувалася на відеоселфі зі своїм майстром по зачісках під час процесу укладання. Це настільки захопило Лорак, що вона перестала стежити за виразом свого банного халата, який в цей момент критично розкрився. Пишні груди співачки в результаті екстремально показалася назовні.

І якби когось іншого почали б докоряти за подібний промах, то Ані все зійшло з рук.

«Сама невинність», «Дуже мила і невульгарна», «Просто чудова», «Дуже сексуальна», — пишуть шанувальники на фанатській сторінці.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій коханій — візажистці Лілії. Хвилюючий момент стався в Туреччині, де 25-річна красуня відпочиває з маленькою дочкою.

Фото: instagram.com/anilorak/

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