26.51 / 26.70 30.62 / 30.98
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Сама невинність»: 43-річна Ані Лорак «ненавмисно» засвітила соковиті груди у вирізі банного халата

12:42 2 жовтня 2021
Ані Лорак

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка відзначила нещодавно день народження, виглядає набагато молодшою за свої роки. І навіть незважаючи на те, що перед днем народження зірка помітно схудла, вона змогла не втратити приємної пишноти в стегнах і грудях. А знаючи про такі свої принади, співачка любить демонструвати в Instagram апетитні форми, зачаровуючи публіку своєю сексуальністю.

Так, в одній зі своїх останніх сторіз Ані «як би випадково» засвітила соковиті груди.

В одному банному халаті артистка закарбувалася на відеоселфі зі своїм майстром по зачісках під час процесу укладання. Це настільки захопило Лорак, що вона перестала стежити за виразом свого банного халата, який в цей момент критично розкрився. Пишні груди співачки в результаті екстремально показалася назовні.

І якби когось іншого почали б докоряти за подібний промах, то Ані все зійшло з рук.

«Сама невинність», «Дуже мила і невульгарна», «Просто чудова», «Дуже сексуальна», — пишуть шанувальники на фанатській сторінці.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій коханій — візажистці Лілії. Хвилюючий момент стався в Туреччині, де 25-річна красуня відпочиває з маленькою дочкою.

Фото: instagram.com/anilorak/

116

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші і платіжки

«Може бути дуже боляче»: в Кабміні пояснили, як покарають українців, які вказали неправдиву інформацію в заяві на субсидію

Кристина Асмус

Після звістки про весілля Гаріка Харламова з Катериною Ковальчук Кристину Асмус почала «їсти» хвороба, — ЗМІ

данилко

Андрію Данилку — 48 років: в мережі показали, як виглядав артист до того, як став Вєркою Сердючкою

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.