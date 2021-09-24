«Іноді любов не минає»: Ані Лорак «відповіла» на одруження Мурата Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій коханій — візажистці Лілії. Хвилюючий момент стався в Туреччині, де 25-річна красуня відпочиває з маленькою дочкою.

Фото своєї руки з обручкою дівчина поділилася в Instagram, і першим вподобайку поставив саме Мурат.

Серед маси поздоровлень щасливій нареченій в мережі з'явилися і неприємні висловлювання, очевидно, від фанів Ані Лорак. Адже вони до останнього сподівалися на возз'єднання співачки з екс-чоловіком.

У той же час Ані Лорак сьогодні випустила пісню, яку прокоментувала багатообіцяючими словами: «Іноді любов не минає, а поселяється в тобі назавжди, набуваючи іншої форми існування …». Жаль співачку — певно, вона також до останнього сподівалася на взаєморозуміння та повернення коханого…

Стосунки Мурата і Лілії тривають півтора року. При цьому чоловік намагався підтримувати відносини з першою сім'єю — так, вони разом з Ані яскраво відсвяткували 10-річчя дочки Софії.

Фото vklybe.tv/

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