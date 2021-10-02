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Народжений в Києві російський актор «розсекретив» маловідому сторону особистості 48-річного Данилка: «Не фрік, не блазень і не клоун»

15:58 2 жовтня 2021
Андрій Данилко

Відомий український шоумен Андрій Данилко, який сьогодні святкує свій 48-й день народження, є також музикантом. Про це розповів актор театру і кіно, виконавець пісень Микита Джигурда, пише riafan.ru.

«Мало хто знає, що він в іншій своїй іпостасі музикант. Він грає класику: Шопена, Баха. Це така містична розвага. Він постає перед масовою свідомістю в ролі фріка, блазня, клоуна. Робить це чудово. Насправді ж він дуже тонкої душевної організації людина. Зрозуміло, що всередині нього „тьорки“ в тому сенсі, що людина, яка знає класику, змушена поставати перед суспільством в масці Вєрки Сердючки. Однак робить це чудово. Так що прапор йому в руки. Здоров'я і вдачі!» — повідомив він.

Джигурда також розповів, як свого часу він відкрив для себе творчість Андрія Данилка.

«Я в Києві колись купив його диск. Років десять тому я побачив на розпродажі його CD-диск. Я був здивований його тонкою душевною організацією. Там була представлена інша сторона його особистості», — сказав актор.

На завершення він додав, що, на жаль, широкому загалу мало цікава ця сторона Вєрки Сердючки.

«Мені говорили, що я заручник свого образу. Однак я не настільки залежний від образу варвара. Він не зможе перебити масову свідомість своєю душею, аленькою квіточкою свого серця. Він випускає [диски з музикою], але це не цікавить масову свідомість, яка радіє масці клоуна, але те, що він глибока людина, це безумовно», — сказав Джигурда.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що Андрій Данилко втратив матір. Артист вирішив не афішувати траур. Жінка пішла з життя на вісімдесят третьому році.

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