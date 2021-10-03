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Руслана натякнула, що скоро стане мамою, і назвала ім'я майбутньої хрещеної дитини

11:41 3 жовтня 2021
Руслана натякнула, що скоро стане мамою, і назвала ім&#39;я майбутньої хрещеної

Співачка Руслана Лижичко, яка приєдналася до команди суддів оновленого шоу «Україна має талант», натякнула на майбутнє поповнення в родині.

Це відбулося в ефірі шоу «Маскарад» під час розкриття її образу Мавки з «Лісової пісні».

«Ви думали, що знаєте мене, та ви не знали, що знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз. В мене є Лукаш, але він мене ще ніколи в житті не образив. І саме його я так сильно полюбила, що найзаповітніша мрія Мавки — мати дитину. Це шоу дає можливість зняти маску з сердця», — сказала переможниця «Євробачення».

За словами 48-річної співачки, хрещених дитини вони з чоловіком вже обрали — це зіркові детективи шоу Ірина Білик і Машу Єфросиніна.

«Я хочу попросити Іру і Машку теж, бо Машка теж до цього прикладалася», — пояснила Руслана своє рішення.

Пізніше в Instagram співачка повідомила, що завжди відчувала себе Мавкою.

«У мене таке враження, що Мавка з кожним днем все більше вселяється в мене. Здається, що вже довгі роки, поки я на сцені, я насправді була Мавкою. Знімаючи маску, насправді я відкрила не лице, а своє серце. І для мене самої це стало несподіванкою», — написала вона, додавши багатозначне «Далі буде».

А тим часом шоумен Володимир Остапчук, який тільки планує поповнення в новій родині, активно будує майбутнє сімейне гніздечко за містом.

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