«Нарешті знайшовся чоловік»: суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар розповіла, до кого її ревнує чоловік

Суддя проєкту «Танці з зірками» Катерина Кухар в програмі «Світське життя» зізналася, що з'явився чоловік, до якого її може приревнував подружжя Олександр Стоянов.

Йдеться про її колегу по проєкту Макса Чмерковського.

«Він якось хвилюється, я не розумію чому, — сказала Кухар про свого чоловіка. — У нас була тільки пристрасна ча-ча-ча і більше нічого! Нарешті знайшовся чоловік, до якого мій благовірний може мене приревнувати, ура».

Кухар також зазначила, що в цьому сезоні потенціал переможця є у Дмитра Кадная та Артура Логая.

Макс Чмерковський зізнається, що навіть якщо і має вже фаворитів, то про них не розповість. Як суддя він намагається бути максимально нейтральним.

Нагадаємо, прима-балерина національної опери України Катерина Кухар не так давно стала керівником Київського хореографічного училища. Артистці доводиться долати перешкоди, щоб повернути училищу колишню славу, а викладачам і студентам дати можливість працювати та вчитися в нормальних умовах.

фото instagram.com/ekaterinakukhar_official

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