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«Люблю тебе, мій Валерчик»: Оля Полякова оригінально привітала молодшу дочку з днем народження

13:07 5 жовтня 2021
Молодша дочка Олі Полякової Аліса

Співачка Оля Полякова, яка обговорила з Машею Єфросиніною труднощі виховання дітей-підлітків, показала рідкісні фото молодшої дочки Аліси та зворушливо привітала її з днем народження. 5 жовтня дівчинка відзначає свій перший ювілей — їй виповнилося десять років.

Зіркова мама присвятила доньці пост в Інстаграм, назвавши її унікальною дівчинкою і зізнавшись їй у безмежній любові.

«Перший ювілей у Алісочки! 10, Моя Амазонка! Така унікальна, смілива, чесна, безстрашна, юморна, талановита дівчинка! Ти, як вітер, непередбачувана і свіжа, здатна своєю силою перевернути все на своєму шляху, завжди, з раннього дитинства, знаєш, чого ти хочеш, і інше не пропонувати. Що б зробити ці фото, треба було зробити 1000, з обличчям, яке не схвалило би суспільство, але я схвалюю і люблю, будь-яку твою пику, бо в них вся ти — непокірна, творча, і самобутня! Люблю тебе, мій коханий Валерчик», — написала Полякова.

Раніше Оля розповіла про сімейне життя і розкрила свій секрет гармонійних стосунків у шлюбі.

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