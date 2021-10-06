Народжений в Києві російський актор звинуватив пропагандиста Путіна Соловйова в боягузтві: вміє принижувати лише словесно

Народжений в Києві російський актор Микита Джигурда звинуватив у боягузтві скандального кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, який відмовився вийти з ним на боксерський поєдинок змішаних єдиноборств (ММА).

При цьому Джигурда нагадав, що недавно провів «справжній» бій з депутатом Держдуми Віталієм Милоновим.

«Я відразу сказав, що здивований сміливості Віталія Мілонова, незважаючи на те, що він молодший і важчий. Але все зрозуміло — він депутат, а я воїн світла, язичник, медіст. Ніяких договорів про те, що це буде „не по-справжньому“, немає. Я пообіцяв, що Мілонов не поїде на „швидкій“. Завдання було тільки в тому, щоб ненароком не вбити депутата Державної думи», — розповів Джигурда каналу Mash.

За його словами, він продовжить домагатися бою з Соловйовим, оскільки той дозволив собі так образити актора, що він, «як народний артист Чеченської республіки», пробачити цього не може.

«Якщо говорити по-російськи, ведучий Володимир Соловйов» зас**в". Одна справа — ображати людей на відстані і тих, хто не може тобі відповісти", — цитує Джигурду «Чемпіонат».

Довідково: Микита Джигурда є фігурантом бази «Миротворець» — як російський пособник терористів.

Нагадаємо, раніше 500 доларів за плювок в обличчя кремлівського пропагандиста Соловйова запропонував актор Олексій Панін, який емігрував до Іспанії.

Фото Delfi

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