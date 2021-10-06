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«Дійсно дістало»: дружина DZIDZIO звинуватила Олю Цибульську в «хайпі» на їхньому розлученні

11:25 6 жовтня 2021
«Дійсно дістало»: дружина DZIDZIO звинуватила Олю Цибульську в «хайпі» на їхньому розлученню

Колишня дружина DZIDZIO Ярослава (виступає під лейблом SLAVIA) звинуватила співачку Олю Цибульську в піарі на її розлучення з чоловіком. Так, в недавньому інтерв'ю «Світському життю» та заявила, що з неї зробили розлучницю і тепер «хейтять».

«Зробила вона (Цибульська. — Авт.) все дуже хитро. Звинуватила як би мене, але ім'я моє не назвала, сказала лише — здогадайтеся. І всі подумали на мене. Дуже багато видань написали, що це начебто я або мої подруги писали їй негативні коментарі… Або — коли вона говорить, що вони (з DZIDZIO. — Авт.) друзі, підтримують дружні зв'язки… І це їй вилізло боком — люди почали її хейтити за її ж поведінку», — сказала Ярослава в інтерв'ю КП.

Також жінка запевнила, що у Цибульської з її колишнім чоловіком «нічого немає і бути не може».

Нагадаємо, раніше Цибульській довелося пояснювати чутки за нібито роман з Михайлом Хомою і запевняти шанувальників, що з її сімейним життям все добре. При цьому співачка старанно ховає обличчя чоловіка.

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