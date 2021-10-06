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Шоу-бізнес

Наталя Могилевська пішла в інформаційний локдаун

12:07 6 жовтня 2021
Наталя Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка розповіла раніше про муки схуднення, відмовилася від соцмереж. На цей крок її надихнув збій в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp по всьому світу.

Артистці сподобалася життя офлайн і вона запропонувала своїм шанувальникам повторити його, і хоча б на шість годин відключитися від Мережі та добровільно піти у інформаційний локдаун.

«Пропоную сьогодні піти в інформаційний локдаун добровільно, хоча б на 6 годин. Подумати про своє життя і пріоритети, почитати паперову книжку, не про бізнес, а про любов. Насолодитися осіннім вечором під теплим пледом зі склянкою гарячого чаю. І лягти спати не в ту ж добу, в яку плануєте прокинутися», — запропонувала Наталя.

Нагадаємо, популярні соціальні мережі Facebook, Instagram і WhatsApp дали збій по всьому світу. Але незабаром причина була знайдена і усунена. За кілька годин Марк Цукенберг поніс колосальні збитки.

Українські знаменитості влаштували собі вимушений Інста-детокс і розповіли, чим займалися в цей час.

фото Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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