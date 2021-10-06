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Шоу-бізнес

Головна таємниця шоу «МАСКА» розкрита: Андрій Данилко пояснив, чому він не знімає чорну маску

13:37 6 жовтня 2021
Андрій Данилко

Популярний артист Андрій Данилко, який погодився стати зоряним детективом у другому сезоні шоу «Маска», пояснив, чому він сидів у кріслі в масці.

«Програма називається як? „Маска“. Які ще питання?» — цитує відповідь артиста на одне з найпопулярніших запитань глядачів сайт kanalukraina.tv. Сам Андрій щиро не розумів, чому цей факт спровокував стільки запитань.

Він також розповів про свої плани на участь у другому сезоні шоу, прем'єра якого відбудеться 23 жовтня. Андрій Данилко згадав, що у першому сезоні його критикували за … зайву проникливість.

«Мене лаяли, що минулого сезону я відразу вгадав дві маски і їм було нецікаво дивитися. Тому я вирішив — якщо цього разу когось вгадаю, то напишу собі на руці і буду сидіти-мовчати, щоб всім було цікаво», — зазначив він.

Нагадаємо, що 2 жовтня акторові, сценаристові, шоумену і телеведучому Андрію Данилку, який створив образ провідниці Вєрки Сердючки, виповнилося 48 років. У мережі показали, як артист виглядав у дитинстві і у юнацькому віці.

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