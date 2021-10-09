26.26 / 26.45 30.24 / 30.58
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Трохи лоба не розбила: скандальний блогер підставив зірку «Школи» Трінчер заради «прикольного» відео

17:30 9 жовтня 2021
Волошин і Трінчер

Блогер Олександр Волошин, відомий любитель розіграшів, вирішив пожартувати над своєю подругою актрисою Анною Трінчер. Під час їзди на машині Волошин так різко загальмував, що Трінчер, яка в цей час чепурилася, вдарилася головою.

Все, що відбувалося у цей час, Олександр знімав на відео.

На питання зірки «Школи» «Навіщо він це зробив?», Волошин, сміючись, відповів, що не очікував такого ефекту.

«Просто в душі мені 14 років», — виправдався він.

У мережі прикол блогера не зрозуміли. Передплатники вважають, що такий вчинок Олександра — це неповага до дівчини. До того ж їй боляче і вона могла отримати серйозну травму. Подібні «веселощі» могли закінчитися дуже погано.


Нагадаємо, нещодавно Олександра Волошина затримала поліція. Про причини затримання він промовчав, тільки повідомив, що тепер у нього синці на обличчі та пошкоджено плече.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

Збірна Боснії і Герцеговини на шляху до Казахстану

У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Отримання пенсії

Підвищення пенсій в 2022 році: хто з пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.