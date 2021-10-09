Трохи лоба не розбила: скандальний блогер підставив зірку «Школи» Трінчер заради «прикольного» відео
Блогер Олександр Волошин, відомий любитель розіграшів, вирішив пожартувати над своєю подругою актрисою Анною Трінчер. Під час їзди на машині Волошин так різко загальмував, що Трінчер, яка в цей час чепурилася, вдарилася головою.
Все, що відбувалося у цей час, Олександр знімав на відео.
На питання зірки «Школи» «Навіщо він це зробив?», Волошин, сміючись, відповів, що не очікував такого ефекту.
«Просто в душі мені 14 років», — виправдався він.
У мережі прикол блогера не зрозуміли. Передплатники вважають, що такий вчинок Олександра — це неповага до дівчини. До того ж їй боляче і вона могла отримати серйозну травму. Подібні «веселощі» могли закінчитися дуже погано.
Нагадаємо, нещодавно Олександра Волошина затримала поліція. Про причини затримання він промовчав, тільки повідомив, що тепер у нього синці на обличчі та пошкоджено плече.
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