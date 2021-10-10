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Шоу-бізнес

Віра Брежнєва зізналася, що не може завагітніти від чоловіка Костянтина Меладзе

12:42 10 жовтня 2021
Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва, яка мужньо пережила звинувачення актрис на адресу Костянтина Меладзе, хоче знову народити дитину. 55-річний чоловік артистки Костянтин Меладзе теж не проти знову стати батьком, але поки новин про майбутнє поповнення у родині Брежнєвої-Меладзе не чути, передає «Радіо КП».

Артистка не поширюється про причини невдач. Вона не заперечує і проти сурогатного материнства. За словами Брежнєвої, вона такі вчинки деяких пар почала розуміти з віком.

Нагадаємо, 39-річна Віра Брежнєва в шлюбі з Костянтином Меладзе майже шість років. У подружжя 16-річна різниця у віці. У обох є діти від попередніх шлюбів.

Після скандалу у шоу-бізнесі зі звинуваченнями зірок на адресу Костянтина Меладзе, Брежнєва заявила, що хоче поїхати з чоловіком у кругосвітню подорож.


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