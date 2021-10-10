«Будеш благати про пощаду»: депутат Держдуми РФ викликав на бій Моргенштерна
Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов, який є затятим прихильником «русского мира» та активно підтримував сепаратизм на Донбасі та в Криму, викликав на ринг популярного репера Моргенштерна.
Раніше Мілонов провів боксерський поєдинок з російським актором Микитою Джигурдою.
«Моргенштерн, ти мене зустрінеш, я може й не займався боксом, але ти не підеш. Ні на двох, ні на чотирьох, ти поповзеш й будеш благати про помилування», — передає слова Мілонова «Радіо КП» .
Поки невідомо, чи прийме репер виклик.
Бій Мілонова та Джигурди пройшов 18 вересня. Джигурда побив депутата.
Нагадаємо, нещодавно російський репер Моргенштерн одружився зі своєю коханою Діларою. Пара опублікувала скандальні фото з вечірки.166
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