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«Неприємно і прикро»: 54-річного Філіпа Кіркорова зрадили друзі юності

17:24 10 жовтня 2021
Філіп Кіркоров

Відомий російський співак Філіп Кіркоров, якого раніше було внесено до бази «Миротворець» за несанкціоноване відвідування окупованого Криму і висловлювання про його територіальну приналежність РФ, поскаржився на зраду друзів, з якими він спілкувався протягом декількох десятиліть. За його словами, те, що трапилося стало для нього справжнім шоком, пише Экспресс газета.

«Близькі друзі, які з тобою дружать 30 років, тебе зраджують, йдуть з твого життя, навіть не попрощавшись. Це, звичайно, неприємно і образливо», — зізнався співак в ефірі російського ТБ.

Багато хто вважає, що поп-король має на увазі в першу чергу свого колишнього директора Геннадія Рибака, разом з яким артист пройшов вогонь і воду. На Геннадії Давидовичу лежала організація всіх турів і гастролей Кіркорова. Виконавець хіта «Зайка моя» називав Рибака близьким другом і «найкращим в світі директором», проте потім між чоловіками несподівано пробігла чорна кішка. Вже цього літа Філіп Бедросович представив нового директора. Паралельно з цим стало відомо, що Кіркоров позбувся контролю над агентством з організації свят, яке належало йому до цього. Чи пов'язані ці події, невідомо.

«З директором минулим закінчився контракт, все, що пов'язано з минулим менеджментом, я закрив. Закрив усі підприємства, все ТОВ, все ВП. Закінчився контракт, починається антракт. Моя фірма більше не існує. Вірніше, вона існує, але під іншою назвою, а я до неї не маю більше ніякого стосунку», — розповів Кіркоров.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що співак розлучився з подругою — діджеєм Катею Гусєвою. За словами колишньої подруги поп-короля, Філіп уже встиг зайняти її місце в своєму житті новою пасією.

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