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Шоу-бізнес

Красуня Каменських показала свої «вечірні флюїди» — поки Потап готується «спатоньки»

14:02 13 жовтня 2021
Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка любить подорожувати, зараз знаходиться в Іспанії, в місті Толедо, про що розповіла напередодні в Instagram.

Увечері після прогулянки по місту співачка вирішила трохи розважитися на балконі, виконавши нехитрий танець.

«Evening vibes», — підписала зірка коротке відео, що можна перевести як «вечірні флюїди» або «вечірній настрій». Підпис вона супроводила яскраво-червоним сердечком.

У ролику співачка танцює у червоній футболці з чорним написом «love now (люби зараз)» та в чорних джинсах. Періодично вона посміхається в камеру та показує язика.

Свій допис зірка супроводила емодзі у вигляді червоного сердечка.

Шанувальники прийшли в захват від влаштованого Настею шоу, вирішивши, що Потап, ймовірно, вже ліг спати, а дівчина попросила місцевого іспанського мачо провести зйомку для своїх передплатників.

«Красуня», «Обожнюю», «Вау», — пишуть фоловерів.

Нагадаємо, чоловіка Насті Потапа недавно в мережі розкритикували за бажання «хайпанути» на успіху популярного південнокорейського серіалу «Гра в Кальмара». Шанувальники стверджують, що продюсера пора відправляти на пенсію.

Фото Instagram / kamenskux

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