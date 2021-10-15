Росте «вдовий горб»: лікар розповів про страшні головні болі та запаморочення у Пугачової

У співачки Алли Пугачової, чий новий образ пов'язують з проведенням ендоскопічного ліфтингу чола і SMAS-ліфтингу середньої і нижньої зон обличча, можуть бути сильні болі і запаморочення через «вдовий горб».

Таке припущення зробив лікар Ілля Бурлаковскій, який спеціалізується на роботі з м'язами і суглобами, пише news.ru.

Медик, аналізуючи останні фотографії співачки, а також її сторінку у соцмережах, звернув увагу на порушення у роботі шийного відділу хребта.

«Вони видні з перенапруги трапецієподібних м'язів. Крім того, формується так званий „вдовий горб“ (скупчення жирової тканини в районі сьомого шийного хребця, яке, як правило, зустрічається у жінок зрілого віку. — Авт.)», — зазначив лікар додав, що Примадонні варто було б зміцнити шийний відділ.

Ілля Бурлаковскій стверджує, що якщо Алла Борисівна не займеться серйозно шиєю, то неприємні симптоми продовжать розвиватися.

«Думаю, Алла Пугачова періодично відвідує масажистів і остеопатів, і ці сеанси приносять тимчасове полегшення. Ймовірно, вона також страждає від головних болів і запаморочень», — зазначив він.

Раніше шанувальники співачки порівняли, як виглядають Алла Пугачова і Лайма Вайкуле, яка приїхала до неї у гості.

Фото — скріншот.

458

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter