«Завжди була щаслива»: Тіна Кароль здивувала відвертими відповідями про особисте життя

Популярна співачка Тіна Кароль, яка постійно вдосконалюється не тільки в музиці, а й у спорті, рідко ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя, але в цей раз зробила виняток.

Артистка відповіла на 25 запитань, що цікавлять її фанатів. Відео Кароль опублікована на своєму каналі в YouTube.



Кароль, яку називають однією з найкрасивіших та популярних співачок України, сказала, що після «Голосу країни» не планує брати участь в інших телепроєктах.

Про дует зі співаком Даном Баланом Тіна сказала, що поки не знає, чи буде такий дует.

Артистка також здивувала передплатників, повідомивши, що зараз вчиться на пілота та мріє стрибнути з парашутом.

Ще зірка сказала, що вірить в магію та долю. На її думку, «є те, що пов'язує двох людей».

Співачка розповіла про «цілодобову» підготовку до майбутніх концертів.

Гори Тіна вважає кращими за море, любить подорожувати. Улюблений колір — «траурний» (чорний).

Шкільні роки для виконавиці «запам'яталися муками».

На питання, як Кароль харчується, співачка відповіла, що зазвичай їсть 3−4 рази на день. Снідати любить гуакамоле (соус на основі авокадо) з яйцями та кіноа.

Співачка вважає себе щасливою й дарує позитив глядачам через свою творчість.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль заінтригувала шанувальників прогулянкою Львовом разом з виконавцем Ivan NAVI. З боку це виглядало, як романтичне побачення. Пара гуляла містом під ручку, обидва багато сміялися, танцювали на вулиці, проводили час в затишних кафе.

фото instagram.com/tina_karol

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