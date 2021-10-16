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Шоу-бізнес

Дочка Полякової «загриміла» на лікарняне ліжко, а й там знайшла, як розважитися

17:07 16 жовтня 2021
Маша Полякова з мамою

Старша дочка Олі Полякової Марія, яка скандально почала співочу кар'єру, опинилася на лікарняному ліжку.

І хоча 16-річна красуня поспішила заспокоїти фоловерів оптимістичним відео, вони залишилися стурбованими і засипали її питаннями про те, що ж сталося.

До речі, питання поки залишилися без відповіді, а на викладеному в мережу відео звучить тільки легка музика — очевидно, улюблений трек Маші.

Словом, дівчина і тут скористалася ситуацією, щоб збільшити число своїх передплатників.

Нагадаємо, в квітні 2021 року Маша налякала фоловерів своїм закривавленим обличчям, а її молодшу сестру Алісу зовсім недавно покусав дворовий кіт.

Фото Instagram Маші Полякової

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