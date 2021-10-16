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Шоу-бізнес

Виступ під питанням: учасник «Танців з зірками» отримав травму напередодні прямого ефіру

19:15 16 жовтня 2021
Артур Логай на паркеті

Актор серіалу «Моя улюблена Страшко» і учасник шоу «Танців зірками» Артур Логай отримав травму ноги — це сталося на черговому тренуванні з партнеркою по проекту Ганною Кареліною.

У лікарні у нього діагностували розсічення ноги і наклали кілька швів.

«Я у мами танцівник. Тепер ви знаєте, де я був минулої ночі», — іронічно прокоментував актор фото в stories свого Instagram.

До цього знімок травмованої ноги актора зробила і Кареліна.

Наразі ще не відомо, чи вийде він на паркет у неділю, 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше інший учасник шоу — Максим Леонов — потрапив в ДТП. За словами його партнерки — співачки Євгенії Власової — цього тижня він на паркет не вийде.

Фото YouTube

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