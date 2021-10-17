26.26 / 26.47 30.24 / 30.59
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Прощавай, купецтво»: Остапчук розсмішив дивною зачіскою

13:18 17 жовтня 2021
Володимир Остапчук

Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який будує будинок під Києвом, опублікував відео в Instagram, яким здивував своїх шанувальників через свою нову зачіску.

«Зачіска» Прощавай купецтво"", — написав він.

Шанувальники активно коментують новий пост Остапчука.

«Ні че так) тепер зручно перуки кріпити)))))»; «Тепер все це справа лакуємо і робимо мелірування)»; «Зачіска: Толік Щелбан»; «Як казала моя хороша знайомиться ну прям „Син Булошника“»; «Зачіска „Захист невинності“» — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», раніше дружина Остапчука Христина Горняк зворушливим постом привітала чоловіка з річницею. Навіть двома. З моменту їхнього знайомства минуло вже два роки, а з моменту отримання нею пропозиції руки та серця — рік.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

Чмерковський

«Чуєш, ти»: суддя «Танців з зірками» Чмерковський пожалівся на хамську поведінку фанатів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.