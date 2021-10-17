«Прощавай, купецтво»: Остапчук розсмішив дивною зачіскою

Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який будує будинок під Києвом, опублікував відео в Instagram, яким здивував своїх шанувальників через свою нову зачіску.

«Зачіска» Прощавай купецтво"", — написав він.

Шанувальники активно коментують новий пост Остапчука.

«Ні че так) тепер зручно перуки кріпити)))))»; «Тепер все це справа лакуємо і робимо мелірування)»; «Зачіска: Толік Щелбан»; «Як казала моя хороша знайомиться ну прям „Син Булошника“»; «Зачіска „Захист невинності“» — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», раніше дружина Остапчука Христина Горняк зворушливим постом привітала чоловіка з річницею. Навіть двома. З моменту їхнього знайомства минуло вже два роки, а з моменту отримання нею пропозиції руки та серця — рік.

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