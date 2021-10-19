Аферисти вирішили заробити на шоу «Холостяк»: СТБ просить дівчат не роздягатися

Перед стартом нового сезону шоу «Холостяк» в мережі активізувалися аферисти. Вони від імені продюсерів шоу шукають самотніх дівчат, просять їх заповнити анкету і вислати інтимні фото і відео. Надалі провокаційні фото використовуються для шантажу. На телеканалі СТБ розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв.

Студія, яка працює над підготовкою шоу «Холостяк», попереджає, що, по-перше, кастинг на наступний сезон вже завершено. Крім того, претенденток на серце «Холостяка» ніколи не будуть питати про інтим. Якщо хтось просить фото в білизні, а також пропонує зйомки в постільних сценах, то для кандидатки це вірна ознака того, що вона має справу з аферистами.

Одна з постраждалих від шахраїв розповіла, що їй назвали ім'я нового «Холостяка» і дали телефон для спілкування. Героєм шоу нібито повинен був стати екс-голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Після спілкування з лже-Коболєвим телефоном дівчина отримала пропозицію про інтимні зустрічі, за які їй обіцяли платити 300−500 євро.

Нагадаємо, за підсумками шоу «Холостяк» романтичні стосунки склалися у героя 9-го сезону Микити Добриніна і Даші Квіткової: вони недавно відсвяткували річницю весілля. Одружилися герой 10 сезону Макс Михайлюк і його обраниця Даша Хлистун. А учасник 11-го сезону Михайло Залівако зустрів на проекті свою кохану Анну Богдан.

Фото pixabay.com

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