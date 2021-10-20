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Шоу-бізнес

«Проходжу кризу середнього віку»: Оля Полякова змушена звернутися до психолога

12:32 20 жовтня 2021
Оля Полякова

Співачка Оля Полякова, яка розповіла раніше про труднощі виховання дочки-підлітка, зізналася, що переживає кризу середнього віку і поділилася, як зберегти стосунки з чоловіком після 17 років шлюбу.

За словами артистки, вони з чоловіком, бізнесменом Вадимом Поляковим, не пропускають жодної річниці. Однак в цього року важливу дату довелося перенести.

«11 вересня у мене був концерт в Іспанії, і ми відсвяткували річницю 9-го — в день, коли розписалися. Ми тоді удвох, без свідків, сходили в ЗАГС, випили шампанського і благополучно забули про цю дату: через два дні у нас була гулянка. Кажуть, любов живе три роки, а в шлюбі неминуче охолодження почуттів … Я теж думаю, що пристрасть, „хімія“ живе, напевно, не більше трьох років. Потім вас дуже тримають діти, особливо маленькі, ви в'єте гніздо, як дві пташки. Коли діти підростають, виникає наступна криза, яку люди або переживають, чи ні», — розповіла Оля за лаштунками шоу «Маска» (канал «Україна»), зірковим детективом якого є.

Артистка запевняє, всі кризи вони з чоловіком переживали самі, без допомоги психологів. Але зовсім недавно Полякова все ж таки зважилася звернутися до фахівців. Правда, причиною цього стала інша проблема.

«Проходжу трохи кризу середнього віку. Ми з чоловіком завжди дуже швидко миримося, але проблеми нікуди не діваються — ми просто фокусуємося на іншому. Ось їх би, напевно, я повирішувала з правильним сімейним психологом. Інакше регулярно наступаєш на одні граблі. Хоча ти ж не страус, а людина: зрозумів, що це не працює, вибрав іншу форму — спрацювало, і сам в процесі життя себе „підкручуєш“. Напевно, тому одні можуть жити в довгому шлюбі, а інші не здатні самі вчитися і зістрибують з дистанції», — розповіла співачка в інтерв'ю журналу «Отдохни!».

Нагадаємо, Оля Полякова разом з NK | Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під таємничими масками.

Раніше Полякова розповіла, як переживає шторми в стосунках з чоловіком.

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