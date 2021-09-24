«Моя Маша любить прибухнути»: Оля Полякова здивувала розповіддю про звички доньки та «талановитого Моргенштерна»

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно шокувала заявою про спільну дитину з Олегом Винником, розповіла про деякі моменти з життя своєї родини. Зокрема, артистка розкрила секрети своєї старшої доньки Марії.

У програмі «Дорослі дівчатка» Полякова зізналася, що Маша палить, а вона не знає, як змусити доньку кинути цю шкідливу звичку.

Якось Оля застала Машу за курінням електронних сигарет. Тоді співачка відібрала у дівчини пристрій і закурила сама після 15-річної перерви.

Але дівчина купила другий айкос і продовжує палити. А мати не знає, «як відучити цю козу, щоб вона не курила».

Крім того, Полякова-молодша вже приохотилася до вина. Але в цьому зоряна мати проблеми не бачить і іноді пригощає доньку гарним білим вином.

«Моя Маша любить прибухнути, любить біле винішко … Ось коли ми десь на виїзді, вона просить у мене, і я завжди їй пів бокальчика наливаю», — розповіла Полякова.

Відзначивши погані звички співачка додала, що Марія — дівчина самостійна, може дати відсіч кривдникам, вона вже сама може заробляти, за природою Марія — лідер.

Артистка зізнається — їй іноді буває непросто з донькою-підлітком.

Маша вже 2 роки робить власну музику, після того, як їй подарували репетиційну базу. Свої напрацювання дівчина не показувала зоряній мамі. Тому літній перший концерт Марії з її власною групою «Шви», де вона виконувала пісні з ненормативною лексикою, став для Полякової несподіванкою.

Співачці довелося захищати доньку від критиків.

Розмова про Машу плавно перейшла на скандального російського репера Моргенштерна, «творчість» якого рясніє нецензурною лексикою. Співачка вважає його талановитим та успішним.

«Почнімо з того, що Моргенштерн — глибоко талановита людина. Це потрібно теж розуміти. Будь ласка, пробуйте — записуйте пісні з матюками. Ось моя Маша пробує», — заявила Полякова.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла про кризу у стосунках із чоловіком.

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