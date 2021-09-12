«Жирна» і «страшна» Маша Полякова зухвало відповіла хейтерам

16-річна дочка відомої української виконавиці Олі Полякової Маша знову шокувала фоловерів своєї сторінки в Instagram, записавши спеціальне відео для своїх хейтерів.

Скрін відео

У кадрі дівчина танцює і показує середній палець усім, хто вважає її «жирною», «безголосою» і «нічого не вартою без мами».

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Справедливості заради варто відзначити, що від фоловерів Маша отримує не тільки критику, але і слова підтримки. Наразі на її сторінку підписані вже 172 тисячі чоловік.

Підтримує дочка і любляча мама — після скандального «матюка» дебюту дівчинки в складі панк-рок-групи «Шви», який публіка прийняла без захвату, Полякова-старша записала відео, в якому висловила впевненість в тому, що її донька «ще всім покаже» .

Фото instagram.com/mashapolyakova/

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