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Оля Цибульська розповіла, чи є вона кумою DZIDZIO насправді

16:22 20 жовтня 2021
Оля Цибульська

Оля Цибульська, яка вже давно «обмінюється люб'язностями» з Ярославою Притулою-Хома, яка звинувачує співачку у своєму розлученні з DZIDZIO, розповіла про стосунки з Михайлом Хомою.

Так, в ефірі програми «Точка М» їй поставили пряме запитання: чи було у неї «щось з DZIDZIO».

«Ну, якщо питати, чи було щось, то звичайно було… Ми спілкувалися з раннього дитинства, познайомилися ще будучи дітьми. Багато років ми не спілкувалися, оскільки не було мобільних телефонів, не було соціальних мереж», — згадує Цибульська.

За словами співачки, у неї якось у метро вкрали мобілку, де був записаний номер Михайла Хоми. Побачилися вони набагато пізніше — Оля Цибульська була телеведучою, а співак прийшов на ефір з кліпом групи. «У рекламних паузах він кричав з-під бороди: «Ти зрозуміла, що це я?» — згадує Цибульська.

Того ж року співачка на сцені вручала музичну нагороду DZIDZIO як кращій групі. «Ми тоді були в ейфорії — і його, і моя дитячі мрії збулися. Тоді ми вже почали активно спілкуватися», — каже Цибульська.

Оля підтвердила, що вони з Михайлом «офіційні» куми — у них загальний хрещеник.

Нагадаємо, що нещодавно DZIDZIO розповідав, що квартиру у Києві він залишив колишній дружині, і що ні про яке возз'єднання сім'ї не йдеться: «Насправді ми любимо один одного, поважаємо, це найголовніше, але …»

Фото Олі Цибульської із соціальних мереж.

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