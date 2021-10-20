«Арабська принцеса»: Потап з'ясував, яку пластичну операцію зробила Каменських до заміжжя

Популярна співачка Настя Каменських разом з чоловіком — репером і продюсером Потапом продовжують подорож по закордонних країнах.

Такий висновок можна зробити зі свого облікового запису дівчата в Instagram .

Так, в сторіз Настя обговорює, де найкращий шопінг, і приходить до висновку, що в Арабських Еміратах, в Дубаї. Ймовірно, там і знаходиться зараз зоряна парочка.

Крім шопінгу подружжя відвідує місцеві визначні пам'ятки, а також відпочивають в ресторані.

Саме звідти Потап запостив невелике відео, показавши обід, який їм принесли офіціанти, а потім перевівши камеру смартфона на дружину.

«Що це за арабська принцеса?», — задається питанням Потап.

Після цього він робить висновок: «А якщо ти арабська принцеса, то ти на 100% зробила собі „операційний ніс“. І додає в іншому ролику:"Тому що він маленький і красивий».

Можливо, до репера тільки тепер дійшло, чим змогла полонити його Настенька: маленьким красивим носиком!

Під враженням слів Потапа Настя вирішили показати свій носик зблизька, опублікувавши фото в смарагдовому халаті в готелі перед сном - дійсно, в образі є щось східне.

Також Каменських розмістила в акаунті анонс двох заходів, в яких візьме участь на вихідних, з чого можна зробити висновок, що пара вже «сидить на валізах» і з хвилини на хвилину буде в Києві.

Нагадаємо, напередодні Потап зворушливо привітав Настю з річницею шлюбу .

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