«Люблю тебе, моє жабеня»: Потап зворушливо привітав Настю з річницею шлюбу

Зіркова пара Потап і Настя Каменських 18 жовтня відзначають річницю шлюбу. Саме в цей день 2018 року вони офіційно стали чоловіком і дружиною, а пишне весілля зіграли в травні.

Потап розповів, що сімейну річницю вони вирішили відсвяткувати за кордоном. А ось куди відвіз кохану, не зізнається. Він опублікував в Інстаграм фото, на якому показав, як Настя по-осінньому тематично прикрасила їхній будинок і двір. Але шкодує, що вони недовго зможуть насолоджуватися таким затишком.

«Кожен сезон Настечка прикрашає наш будинок в різній стилістиці, відповідно порі року або майбутнім святам. День врожаю, перехід на Зимовий цикл, Halloween і тд. Це ті свята, які притаманні сільськогосподарським країнам і культурам їхніх народів. У цей день ми відзначаємо річницю розпису з @kamenskux і нам так шкода, що ми не побачимо цю красу щодня, але зате ми встигли зробити фотки і там, куди ми летимо, вони нагадають нам про теплу осінь. Люблю тебе, моє жабеня», — зізнався в почуттях Потап.

Настя теж тримає інтригу і не зізнається, куди вони з чоловіком відправилися.

Раніше Потап поділився одкровеннями про найбезглуздіші чутки про Каменських. Також він розповів, як йому вдалося завоювати серце Насті.

Фото Instagram.com/realpotap, Instagram.com/kamenskux

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