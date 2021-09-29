«Бачив свою дружину в списку елітних повій»: Потап здивував відвертим зізнанням

Продюсер і шоумен Потап, який розповів раніше, чим вони з Настею Каменських займаються в паузах між гастролями, поділився новими одкровеннями про особисте життя і творчість. В інтерв'ю програмі «Позаочі» він здивував несподіваним зізнанням. Потап розповів, що чув чимало безглуздих чуток про себе та Настю. А одного разу він наткнувся на каталог зі списком елітних повій, серед яких було ім'я і Насті Каменських.

«Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя — повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва», — розповів Олексій Потапенко.

Він з гумором сприйняв цей факт і вирішив розіграти героїнь каталогу. Подзвонив кожній з них і озвучив цінник.

«Я подзвонив цим трьом і сказав: „Ти — стільки-то, ти — стільки-то, ти — стільки-то“. А вона: „А чому я менше, ніж та? І жодна з них так не працює“. Я питаю: „Тоді можна замовити їх?“ Мені знайомий каже: „Так, можна. Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч“. Ось така історія. Я бачив свою дружину в списку елітних повій. Може, вона мені щось не говорить? Це жарт!» — сказав Потап.

Насправді він не втомлюється освідчуватися в коханні Насті і підкреслювати її достоїнства. Зокрема, її турботу і вміння готувати — смачно і корисно.

«Коли вона прийшла з виснажливих зйомок, прокинулася з тобою, поснідала і приготувала тобі „to go“ обід і вечерю, хіба це не ❤ @kamenskux ти найкраща», — захоплюється Потап в Instagram.

Раніше Потап розповів, як йому вдалося завоювати серце Насті Каменських і відповів на найпопулярніше запитання від фанатів, чому у них з дружиною немає дітей.

Фото Instagram.com/realpotap, Instagram.com/kamenskux

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