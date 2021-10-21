Актриси «Жіночого кварталу» роздяглися заради важливої мети, але розчарували шанувальників

Актриси «Жіночого кварталу» влаштували незвичну фотосесію, для якої повністю роздяглися. Таким чином учасниці гумористичного шоу вирішили нагадати, що кожна жінка — особлива і красива по-своєму.

Березня Адамчук та Анастасія Оруджова

«Не треба гнатися за штучними трендами. Потрібно полюбити себе», — йдеться в Instagram-пості «Жіночого кварталу».

Еліна Мбані

На доказ дівчата показали себе справжніми, а деякі ще й дали поради «з особистого досвіду».

Так, Лера Товтолєс розповіла, що їй полюбити себе допоміг модельний бізнес.

Катерина Нікітіна і Лера Товтолес

«Я тоді зрозуміла, що саме нюанси роблять нас більш характерними. Я люблю свій шрам між бровами, який залишився після вітрянки, тому що без нього вже не сприймаю себе. Раджу всім придивитися до подіумних моделей, вони всі різні, але популярні і затребувані», — закликала вона.

Віра Кікелія та Ірина Сопонару

Однак відвертість актрис підтримали не всі їх фоловери, назвавши побачене «вульгарщиною».

Тим не менше, більшість читачів гаряче схвалили сесію і відсипали її учасницям море компліментів.

Нагадаємо, раніше ідейна натхненниця «Жіночого кварталу» Олена Кравець шокувала власним фото в татушках.

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