Забув Таюне? Оля Полякова «спокусила» Олега Винника на сцені: не міг відвести погляд від її «п'ятої точки»

Популярна співачка Оля Полякова, яка розповіла раніше про труднощі виховання дочки-підлітка, вирішила приміряти на себе образ одного з героїв фільму «П'ятий елемент», влаштувавши дивні танці перед колегою по сцені Олегом Винником.

Ролик зі своїми «витівками» артистка розмістила в соціальній мережі TikTok.

На кадрах співачка поекспериментувала із зовнішністю, поставши в образі Рубі Рода з «П'ятого елементу». При цьому вона виробляла всілякі танцювальні «па», а Олег Винник незворушно спостерігав за нею.

«Підготовка до новорічного ранку!» — написала Оля Полякова.

Але при цьому деякі уважні читачі помітили, що Винник кілька хвилин не міг відвести очей від «п'ятої точки» Олі.

А деякі шанувальниці навіть запанікували: невже Олег так легко «піддався» на хитрощі «Королеви ночі»? Але інші «вовчиці» їх заспокоїли: це зйомка нової «Маски», і так дивитися належить за сценарієм.

З моменту розміщення на сайті пост зібрав майже 40 тисяч лайків, а також багато здивованих коментарів, в яких Полякову порівняли з Бузовою і навіть Собчак. Але, можливо, саме на таку реакцію Оля і розраховувала.

Як писали «ФАКТИ», днями Полякова розповіла, що проходить кризу середнього віку і поділилася, як зберегти стосунки з чоловіком після 17 років шлюбу.

Фото: скріншот відео

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