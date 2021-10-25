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Шоу-бізнес

«Прийшов час піти»: Регіна Тодоренко вирішила покинути Instagram

16:05 25 жовтня 2021
Регіна Тодоренко

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка недавно здивувала фоловерів новою зачіскою і кольором волосся, раптово заявила, що припиняє вести свою сторінку в Instagram.

Тодоренко, яка написала у сторіз лише коротку фразу («прийшов час і мені піти з Інстаграм»), нічого не пояснила своїй 8-мільйонній армії фоловерів. Лише додала, що у неї все добре.

Останній пост, який вона виклала в Instagram, був опублікований два дні тому. Тоді Регіна розповідала, як її син попросив навчити його грати на піаніно композицію «У печері гірського короля» Едвард Гріга. Її сторіз теж порожні — там лише опубліковано повідомлення про те, що вона йде.

Нагадаємо, що нещодавно Тодоренко розставила крапки над «i» у дискусії щодо її грудей — фоловери цікавилися, куди поділися пишні форми Регіни. Мама дворічного хлопчика розповіла, що вона просто припинила грудне вигодовування і багато займалася спортом, позбувшись зайвого жиру. Ось груди і «здулися».

Фото Регіни Тодоренко із соціальних мереж.

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